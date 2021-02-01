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فن

رامي مالك يتصدر الـ بوكس أوفيس بـ فيلم The Little Things

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:37 م
رامي مالك
رامي مالك
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم The Little Things لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، محققًا 4 ملايين و800 ألف دولار. 

وتدور أحداث الفيلم حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، ليسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما،الفيلم من بطولة دينزل واشنطون، رامي مالك، جيرارد ليتو.

واحتل المركز الثاني The Croods: A New Age مليون و840 ألف دولار، تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

واحتل فيلم Wonder woman 1984 المركز الثالث  بايرادات بلغت مليون و300 ألف دولار أمريكي، وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

في حين احتل المركز الرابع فيلم الـ The Marksman مليون و250 ألف دولار، وتدور أحداث الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

وفي المركز الخامس جاء فيلم  Monster Hunter الذي حصد ايرادات وصلت الى  740 ألف دولار أمريكي، عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

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