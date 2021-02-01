دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور



بعد اهتمام شركات السيارات بقضية الانبعاثات الكربونية , و التحول إلي مصادر الطاقة الأنظف خصوصا السيارات الكهربائية , اعلنت كبري شركات السيارات مثل نيسان و جنرال موتورز عن تخليها تدريجيا عن تصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين للحفاظ علي البيئة .





لم تمر أسابيع إلا و صرح تيم كونيسكيس الرئيس التنفيذي لشركة دودج DODGE ، في لقاء صحفي مع CNBC، أن أيام محرك الشركة الشهير V8 سوبرتشارجد سعة 6200 سي سي أصبحت معدودة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف ترقية المحرك لتلبية لوائح انبعاثات الكربون الأكثر صرامة وليس بسبب نقص الطلب عليه كا ادعي البعض و اكد ان المحرك يحقق اعلي نسب مبيعات في سيارات دودج و بسببه ارتفعت مبيعات الشركة بشكل كبير .





وأضاف كونيسكيس أن شركة دودج DODGE ستتخلص بشكل تدريجي من المحرك، مشيرًا إلى أن التوجه العام لصناعة السيارات نحو الكهرباء مما سيقلل الطلب عليها في المسقبل، وسيت الاسغناء عن المحرك بفضل مجموعة من العوامل منها ارتفاع سعر الوقود ومعايير السيلامة الاكثر صرامة .







قال تيم كونيسكيس أن شركة دودج DODGE باعت أكثر من 50,000 سيارة بمحرك هيلكات في السنوات الخمس الماضية، وهو ما تجاوز توقعات الشركة الأولية بكثير، وهي أرقام مثيرة للإعجاب بالنظر إلى أن تشالنجر SRT هيلكات 2021 ودورانجو SRT هيلكات 2021 تم بدء بيعها مما سيجبر الشركة علي طرح سيارة في نفس قوتها او اكثر قوة و لكن تعمل بالكهرباء و اشار الي ان هذا يعتبر النجاح الذي ستحققه شركة دودج DODGE.