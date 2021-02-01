رفع كفاءة شبكة الكهرباء في كفر الشيخ بتكلفة مليون و750 ألف جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جارى تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة استثمارية مليون و 750 ألف جنيه.





وأضاف نورالدين، أنه نظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر، والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، تم رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الاحمال.





وأوضح أن هذه الأعمال شملت " استبدال " 6 " محولات معلقة داخل فارغات أكشاك مركز ومدينة بلطيم، ليستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة مالية مليون جنيه، وتكبير قدرات " 18 " محولًا بسلاسل ( باز البحرية ، البهنساوى ، الغبايشة 3 ) بـ 3 محول قدرة 500 ك،ف،أ بمركز ومدينة سيدى سالم ،ليستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة بلغت نحو مليون و140الف جنيه.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم استبدال محول منية جناج "الجامع القبلي" بفارغة كشك لمحول 200 ك.ف.أ، واستبدال محول كفرالعرب 1بفارغة كشك لمحول 200ك ف أ، ليستفيد منها المناطق المذكورة، واستبدال محول كفرالعرب 4 بفارغة كشك لمحول 200 ك.ف.أ بقرى جنوب دسوق؛ ليستفيد منها المناطق المذكورة بإجمالي تكلفة بلغت نحو510 الف جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمة للمشتركين.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بسيدي سالم بتكلفة مالية بلغت 525 الف جنيه، لتحسين جهد تجمع ابوعابدين بمحول 100كشك بـ2برج متوسط+ 190كجم موصلات متوسط، و325م كابل متوسط،و 8 أعمدة ، 900م موصلات منخفض، و40م كابل منخفض ليستفيد مكنها تجمع ابوعابدين والقرى المجاورة.