ليوني حكيم.. أحبت الرقص منذ الطفولة لتصبح رائدة في الكلاكيت في مصر والوطن العربي

قالت ليونى حكيم، مدربة رقص، إنها عندما ترقص تشعر أنها إنسان سوى وسعيدة رغم الكثير من ضغوطات الحياة، مشيرة: "الرقص بالنسبالى هو علاج".





وأضافت "ليونى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنها من عائلة فنية، موضحة أنها تعلمت جميع أنواع الرقص، "لما قررت أرقص أو أكون محترفة فى حاجة أخترت رقص الكلاكيت".





وتابعت أنها بدأت رقص الكلاكيت من سن صغير بمساعدة والدها، لافتة إلى أنها كانت أصغر مدربة فى رقص الكلاكيت فى مصر بعمر ال16 عاما.





وأكدت أنها منذ وبدأت تدريس الكلاكيت فى مصر لم يكن معروف، متابعة أنها قامت بعرض فى مسرح دار الأوبرا المصرية ل7 أفراد لمدة ساعة، "لحد أما عدت أول حفلة ولاقت إعجاب الكثيرون وعرف المصريون ما هو رقص الكلاكيت".





وأشارت إلى أنها أقامت الكثير من العروض فى سن صغير، مضيفة إلى أن أكثر ما تعتز وتفتخر به هو عمل عرض مع أيقونة الفن والإستعراض الفنانة شريهان، "بالنسبالى فخر رهيب وهينزل قريب".



