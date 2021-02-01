العفو الدولية لقادة انقلاب ميانمار: أفرجوا عن كل المعتقلين فورًا

طالبت منظمة العفو الدولية، من خلال "مين يو" نائبة الممثل الإقليمي قادة الانقلاب في ميانمار ، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم جيش ميانمار، بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد والزعيمة سوكي.





وقالت مين يو:"يثير احتجاز المستشارة الحكومية أونج سان سوكي، وبعض الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى، وشخصيات سياسية أخرى في ميانمار، القلق الشديد، وإذا لم يتم توجيه تهم إلى المعتقلين، بارتكاب جرائم جنائية يقر بها القانون الدولي، فيجب إطلاق سراحهم على الفور".





وأشارت إلى أنه "يجب على العسكريين، توضيح على أي أساس قانوني تم تنفيذ الاعتقالات، ويجب عليهم كذلك ضمان مراعاة كل حقوق المعتقلين، بما في ذلك التواصل مع المحامين الذين يختارونهم ومع عائلاتهم".





ووفقا لها، يجب على الجيش، تأكيد مكان وجودهم وتزويدهم بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية.





وقالت المنظمة، الوضع الحالي بأنه "لحظة تنذر بالسوء لشعب ميانمار، وتهدد بزيادة خطيرة في القمع العسكري والإفلات من حتمية العقاب".