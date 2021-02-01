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توك شو

مطربة شابة تحترف الغناء في معهد الموسيقى العربية.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:57 م
لمياء خطاب
لمياء خطاب
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ريهام فيكتور
قالت لمياء خطاب، مطربة شابة، إنها كانت تحب الغناء منذ الصغر، وكانت تشترك فى حفلات المدرسة، وفى فترة الجامعة اشتركت فى مسرح الجامعة بموهبة الغناء على المسرح.

وأضافت لمياء خطاب، خلال حوارها ببرنامج إنبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن أصدقائها وأسرتها كانوا يشجعونها على الغناء طوال الوقت.

وأشارت المطربة الشابة، إلى أنها درست بكلية التجارة لأن الغناء لم يكن مهنتها فى بداية الأمر بل كان موهبة ليس إلا، ولكن بعد ذلك قررت أن تبدأ الموضوع بشكل أحترافى عن طريق الدراسة في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

وتابعت المطربة الشابة، أنها كانت تعمل كمدرسة لغة إنجليزية، ثم بدأت في عمل فيديوهات على السوشيال ميديا وصفحة خاصة بها لتساعدها على الانتشار بين الناس.
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