بتسمع صوت غريب.. تعرف على أبرز أسباب اهتزاز محرك السيارة و كيفية حل المشكلة

تتعرض السيارات بمرور الوقت للكثير من الأعطال التي من الممكن ان تصيب المحرك ، وواحد من ابرز تلك الأعطال هو اهتزاز المحرك لعدة أسباب، وفي هذا التقرير نعرض أبرز هذه الأسباب وكيفية حلها قبل تفاقمها وهي كالآتي:





1- تلف المباين

تعتبر مباين كهرباء المحرك من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، حيث تساعد على إعطاء جهد كهربي كافي كما يتطلب المحرك ، و التي يكون مصدرها البوجيهات لتغزية غرفة الاحتراق الداخلي و عند تلفها يحدث تزبزب كهربائي يؤدي الي اهتزاز المحرك بشكل ملحوظ و تتسبب في تقليل كفاءته وعزمه .







2- انسداد الرشاشات

رشاشات البنزين تعمل على تزويد المحرك بالوقود اللازم لعملية الاحتراق والسير، وفي حال تعرض الرشاشات للانسداد فإنها تسبب ارتجاج المحرك .





3- تلف البوجيهات

انتهاء العمر الافتراضي للبوجيهات يتسبب العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازات وارتجاجات المحرك .





4- انسداد فلتر الهواء





يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل للمحرك، وعند تعرضة إلى الانسداد والتلف، يؤدى لظهور مشكلة اهتزاز المحرك في السيارة.





5- انخفاض حرارة المحرك





محرك السيارة مصمم للعمل في بيئة و درجة حرارة معينه و عن عدم توافر الدرجة المطلوبة للتشغيل يتشتت عمله و لا ينتج عدد الاحصنة الطبيعي مما ينتج عنة ايضا اهتزاز ملحوط .

6– خلل كمبوتر السيارة



