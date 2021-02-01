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سيارات

بتسمع صوت غريب.. تعرف على أبرز أسباب اهتزاز محرك السيارة و كيفية حل المشكلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:00 م
اهتزاز محرك السيارة
اهتزاز محرك السيارة
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اشرف عطية
تتعرض السيارات بمرور الوقت للكثير من الأعطال التي من الممكن ان تصيب المحرك، وواحد من ابرز تلك الأعطال هو اهتزاز المحرك لعدة أسباب، وفي هذا التقرير نعرض أبرز هذه الأسباب وكيفية حلها قبل تفاقمها وهي كالآتي:

1- تلف المباين
تعتبر مباين كهرباء المحرك من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، حيث تساعد على إعطاء جهد كهربي كافي كما يتطلب المحرك ، و التي يكون مصدرها البوجيهات لتغزية غرفة الاحتراق الداخلي و عند تلفها يحدث تزبزب كهربائي يؤدي الي اهتزاز المحرك بشكل ملحوظ و تتسبب في تقليل كفاءته وعزمه .

2- انسداد الرشاشات
رشاشات البنزين تعمل على تزويد المحرك بالوقود اللازم لعملية الاحتراق والسير، وفي حال تعرض الرشاشات للانسداد فإنها تسبب ارتجاج المحرك .

3- تلف البوجيهات

انتهاء العمر الافتراضي للبوجيهات يتسبب العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازات وارتجاجات المحرك .

4- انسداد فلتر الهواء

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل للمحرك، وعند تعرضة إلى الانسداد والتلف، يؤدى لظهور مشكلة اهتزاز المحرك في السيارة.

5- انخفاض حرارة المحرك

محرك السيارة مصمم للعمل في بيئة و درجة حرارة معينه و عن عدم توافر الدرجة المطلوبة للتشغيل يتشتت عمله و لا ينتج عدد الاحصنة الطبيعي مما ينتج عنة ايضا اهتزاز ملحوط .
 
6– خلل كمبوتر السيارة

عند إصابة كمبوتر السيارة بالخلل فيكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الرجه في المحرك , و في الغالب يتلف الكمبيوتر بسبب وصول المياة اليه .
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