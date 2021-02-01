مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب الخلافات الزوجية بالسنطة

شهدت قرية الروضة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الاثنين حادثا مأساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الزوجية وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلة بقرية الروضة دائرة المركز وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها.





كما تم نقل المتوفية إلى مشرحة المستشفى العام وتجرى أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم.



