للأثرياء فقط.. قرار عاجل من قطر بشأن شرب الكحول في ملاعب كأس العالم

تعتزم قطر السماح بالمشروبات الكحولية للمشجعين داخل ملاعب كأس العالم 2022، لكنها تشترط شراء حزم بطاقات لمقصورات الضيافة التي عادة ما تكون تكلفتها عالية، وفقا لأحد المسؤولين.





ويقول جايمي بايروم رئيس شركة "ماتش هوسبيتاليتي" المتعهدة المسؤولة عن خدمات مونديال 2022 إنه يتوقع أن يتمكن الناس من شرب الكحول في الملاعب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأضاف نتوقع ذلك، استنادا إلى القرارات التي يتخذها الآخرون.. سنلتزم بالطبع بأي قرارات، ومهما كانت القوانين التي يتم إصدارها.. بالتأكيد في هذه المرحلة نخطط لأن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم المشروبات الكحولية ضمن برنامج ضيافتنا".





وذكرت الوكالة أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن توفر المشروبات الكحولية في الملاعب لحاملي التذاكر العادية، لكن القرار السابق قد يكون مؤشرا على إمكانية السماح بها في الأماكن المخصصة للمشجعين العاديين.





وأشارت شركة ماتش "هوسبيتاليتي" إلى أفضل عروضها في كأس العالم بـ"صالة اللؤلؤة" في استاد لوسيل الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، وستضم "مختصين في الخلطات الكحولية، وخيارات من الشامبانيا، والمشروبات الروحية الفاخرة، لكنها لم تعلن عن الأسعار.





ويخضع شراء الكحول في قطر لرقابة صارمة، حيث يسمح لعدد فقط من المطاعم والحانات التابعة للفنادق الفاخرة بتقديم تلك المشروبات، بينما يسمح بالبيع في متجر واحد يخضع لسيطرة الحكومة ويشترط حيازة الشخص على ترخيص.





ووفقا للقوانين الحالية، لن يتمكن مشجعو كرة القدم في المونديال من شراء الكحوليات من هذا المتجر، كما يعتبر شرب الكحول في الأماكن العامة جريمة في قطر.





وكانت الدوحة سمحت بإقامة "منطقة المشجعين الرطبة" خلال كأس العالم للأندية عام 2019، حيث وافقت الحكومة على تناول الجماهير المشروبات الكحولية في بعض المواقع، ووصل سعر البيرة إلى حوالي 7 دولارات.



