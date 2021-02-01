رغم جحود نجليها.. الأم الملقاة بالشارع ببنها تتنازل عن البلاغ

قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية موظف وشقيقه بعد قيام والدتهما المسنة بالتنازل عن المحضر المقدم ضدهما.









كما سلمت النيابة العامة المسنة لابنتها لتعيش معها بعد رفض النجلين أن تعيش معهما بالرغم من استيلائهما على معاشها الشهري المقدر بمبلغ 2625 جنيها كان يأخذه نجلها الذي رفض أن تعيش معه بحجة أن شقته صغيرة.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها ببلاغ من "رضا. ع" 80 سنة مقيمة بمدينة بنها بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك في الشارع وتم ضبط نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





"مكنتش أعرف إنها فى الشارع وعرفت بوجودها من الجيران" .. بهذه الكلمات بدأ الموظف المتهم بترك والدته المسنة ملقاة في الشارع بمدينة بنها ساعات طويلة دون رعاية بأقواله، وأكد أنه لم يكن يعلم بترك شقيقه الآخر لها حيث أنها كانت في عنايته وتقيم معه فى الشقة.





وأضاف المتهم، أمى كانت عايشة مع أخويا علشان شقتي صغيرة ومش بتسعني أنا ووالدتي وزوجتي وأبنائى.





وأضاف أنه فوجئ بمكوث والدته أسفل العقار الخاص به قائلا علمت بوجودها في الشارع أسفل منزلي من الجيران ولم أقصد تركها في الشارع. وقالت الأم خلال التحقيقات أن نجليها أرغماها على بيع شقتها وأنها تعيش كل فترة عند أحد منهما بالتناوب ولكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.





وأوضحت التحقيقات أن السيدة تتقاضي معاش شهري 2000 جنيه وأن نجليها يستوليان عليه ولم يكتفيا بذلك بل أنهما أرغماها على بيع شقتها لتسكن بالتناوب عند كل منها في شقتين خاصتهما خلال الأسبوع بمنطقتي الحرس الوطني والأهرام.





وأضافت أنها فوجئت اليوم بنجلها الذي تقيم عنده بالحرس الوطني يأخذها أسفل عمارة نجلها الآخر الذي يقيم بمنطقة الأهرام ويطلب منه أن يأخذه ولكنه رفض فتركها الابن الاول في الشارع. كان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها قد تلقى بلاغا من رضا.ع، 80 سنة مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه بعد إرغامها علي بيع شقتها ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك الشارع، وجرى ضبط إحدى نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا على صفحات مدينة بنها، صورا لسيدة مسنة، جالسة على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها.





وأكد رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ ساعات طويلة، مطالبين بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.