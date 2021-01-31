ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بالقليوبية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:44 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
Advertisements
إبراهيم الهوارى
لقي شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار في حادثين بمدن شبرا الخيمة وبنها.




وتبين أن الحادث الاول في محطة بنها أثناء محاولة أحد الأشخاص استقلال القطار والثاني في محطة شبرا الخيمة أثناء عبوره شريط السكة الحديد. ونقلت الجثتان إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفنهما.


تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار.


وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث الأول شهد سقوط شاب يدعى" ا ا"، ممرض أسفل عجلات القطار بمحطة بنها أثناء محاولته استقلال القطار خلال تحركه فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أدى إلى وفاته وشطر جسده نصفين.


وقال شهود العيان إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة، ما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية ويعمل ممرضا في أحد مراكز الأشعه ببنها.


ولقي شخص آخر مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة ما أدى إلى دهسه ووفاته، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع مجند سقط أسفل عجلات قطار في أسيوط

سائق قطار ينسى الوقوف في محطته في سوهاج .. تفاصيل

مصرع طالبة جامعية أسفل عجلات قطار بالزقازيق

حاول "تعدية" سيدة للطريق فدهسهما ميكرباص طائش في شبرا الخيمة

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بأسيوط

بتر أصابع قدم صراف تذاكر إثر سقوطه من قطار بـ المنصورة

ترشيحاتنا

نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

7 شروط للحصول على الإعفاء المؤقت من الجيش.. تعرف عليها

لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني عاجل| تفاصيل

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

كامل الوزير: جودة الطرق انعكست على خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44%

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن 5 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء اللفت يوميا؟