مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار في حادثين بمدن شبرا الخيمة وبنها

















وتبين أن الحادث الاول في محطة بنها أثناء محاولة أحد الأشخاص استقلال القطار والثاني في محطة شبرا الخيمة أثناء عبوره شريط السكة الحديد. ونقلت الجثتان إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفنهما.









تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار.









وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث الأول شهد سقوط شاب يدعى" ا ا"، ممرض أسفل عجلات القطار بمحطة بنها أثناء محاولته استقلال القطار خلال تحركه فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أدى إلى وفاته وشطر جسده نصفين.









وقال شهود العيان إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة، ما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية ويعمل ممرضا في أحد مراكز الأشعه ببنها.









ولقي شخص آخر مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة ما أدى إلى دهسه ووفاته، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.