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اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك للأسبوع الثاني .. وأعلى سعر 16.17 جنيها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:13 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين على مستوى الـ37 بنكا وفروعها بالجمهورية وذلك منذ الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول سعر الدولار لديه كمتوسط لقيمة العملة الأجنبية لنحو 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي إذ وصل لـ 16.07 جنيها للشراء و 16.17 جنيها للبيع.
وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع في بنك عودة.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في  بنك التجاري وفا إيجيبت.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصر، أبوظبي الاول، المصرف الدوليAIB ، مصر،ABC ، العربي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي اليوناني،الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، كريدي أجريكول، HSBC،بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي،العقاري المصري العربي ، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،الأهلي المتحد،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري، القاهرة،التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".


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