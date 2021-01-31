ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار الأمريكي ثابت.. انخفاض أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه

الأحد 31/يناير/2021 - 09:31 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 31  يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.93 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد مقارنة بأسعار الأمس السبت.

وسجل الفرنك السويسرى 17.57 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعر البيع مقارنة بسعر الأمس السبت.

واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع بانخفاض قيمته قرش واحد لسعر البيع.

أسعار العملات الآسيوية
وسجل ين يابانى نحو 14.92 جنيه للشراء و15.12 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش لسعري البيع والشراء.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعرى الشراء والبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم الأحد 6-12-2020

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 25-12-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020

تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 11-1-2021

الدولار يسجل 15.71 جنيها للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 15-1-2021

ترشيحاتنا

بسبب تفشي كورونا.. الصين تمنع الأجانب القادمين من كندا

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على أب عنف ابنته

احذر .. «بابجي» من أخطر الألعاب الإلكترونية على طفلك

لا يجب التسامح معها.. الإمارات تحذر من قومية اللقاح في مواجهة كورونا

تايوان تصدر رقائق اشباه الموصلات لـ ألمانيا مقابل لقاح كورونا

Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو