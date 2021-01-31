الدولار الأمريكي ثابت.. انخفاض أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.





وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم





سجل سعر اليورو 18.93 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.





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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد مقارنة بأسعار الأمس السبت.





وسجل الفرنك السويسرى 17.57 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعر البيع مقارنة بسعر الأمس السبت.





واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع بانخفاض قيمته قرش واحد لسعر البيع.





أسعار العملات الآسيوية

وسجل ين يابانى نحو 14.92 جنيه للشراء و15.12 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش لسعري البيع والشراء.





وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعرى الشراء والبيع.