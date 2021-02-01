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مدير سابق للحماية المدنية يكشف حقيقة وجود خطورة على الدائرى حال انهيار عقار فيصل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:55 م
عقار فيصل
عقار فيصل
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا؛ إنه تم إبلاغ الحماية المدنية بحريق عقار فيصل متأخرا ثلاث ساعات، موضحا أن المواد اللاصقة التي تستخدم في الأحذية هي التي ساهمت في سرعة انتشار الحريق.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة الجيزة لديها تخوفات من انهيار العقار، لأنه مبني مخالف؛ مشيرا إلى أن الـ 3 أدوار الأولي من العقار خرسانة مما أدى إلى صعوبة إطفاء الحريق حتى الآن.

ولفت إلى أن السيارات التي شاركت في إطفاء الحريق بلغ عددها 36 سيارة ولم تستطع أن تخمده لأن المبنى غير مطابق للمواصفات ولا يوجد معلومات تساعد الحماية على الإطفاء. 

وأكد، أن المباني العالية عند الانهيار لا تميل ولكن تنهار بشكل كامل وسريع ولا تشكل خطورة على الطريق الدائري. 

وأغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذى شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.  

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الأحد عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.
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