جامعة حلوان: تجهيز عيادات للكشف على الطلاب عند الشعور بأى أعراض كورونا خلال الامتحانات

وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

0114 5632478

0106 5738847

ونوهت الجامعة بأن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الأرقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.





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كما يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.





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وعن الحالات التي يقرر لها دخول المستشفي يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات تنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قبل اللجنة العلمية، وبالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذلك تعليمات واحترازات العزل، ولضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي.