جامعة حلوان: تجهيز عيادات للكشف على الطلاب عند الشعور بأى أعراض كورونا خلال الامتحانات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021، وبدأت الجامعات بإعداد الجداول وإعلانها للطلاب استعدادا لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
أنه فى حال ظهور أعراض كورونا كارتفاع فى درجة الحرارة أو غيرها من الأعراض على أي طالب أثناء تأدية الامتحانات فان الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب فورا للاطمئنان على سلامتهم.
وأوضح أنه سيتم فور الإبلاغ عن الاشتباه بالإصابة نقل الطالب لإحدى العيادات المجهزة عبر عربات إسعاف مجهزة أمام لجان الامتحانات للتعامل مع الأمر.
وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:
0114 5632478
0106 5738847
ونوهت الجامعة بأن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الأرقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.
كما يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.
وعن الحالات التي يقرر لها دخول المستشفي يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات تنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قبل اللجنة العلمية، وبالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذلك تعليمات واحترازات العزل، ولضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي.