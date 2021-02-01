رئيس جامعة حلوان: الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة ونعمل على دعم البحث العلمى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.





وفى هذا الإطار صرح الدكتور ماجد نجم رئيس صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، موضحا أن حزمة الإجراءات و السياسة التي اتبعتها الجامعة خلال الفترة الحالية أسهمت في تشجيع ودعم البحث العلمى و توفير كل الإمكانات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كما وكيفا، مع التركيز على مجالات بحثية جديدة .

وأضاف نجم أن جامعة حلوان تفخر بإنشاء أول كلية للدراسات العليا والبحوث البيئية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى تعد أكبر كلية ممثلة في هذا البرنامج وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج .





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يذكر أن ١٣ باحثا من جامعة حلوان تسلموا أمس شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى ( التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)،الذى يأتي في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وينك المعرفة المصرى، ومؤسسة E Knowledge. وقد شارك فى البرنامج ٣٣ باحثًا من ١٤ جامعة مصرية.





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