تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021

ارتفعت اليوم القيمة السعرية للعديد من الإصدارات التابعة للعلامة التجارية الشهيرة " نيسان "، ومن بين النماذج المقدمة تأتي السيارة نيسان صني موديل 2021، بزيادة قدرت قيمتها نحو 1000 جنيه.





تمتعت نيسان صني بحزمة من وسائل الأمن و السلامة و التي تتضمن، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام دعم الفرامل BA، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و مرايات جانبية كهربائية، و نظام الحماية ضد السرقة.





زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 108 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء "مانيوال"، و الآخر أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.





تستطيع السيارة ان تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 15.5 ثانية، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم/ساعة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :





- الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 180.900 بدلًا من 179.900 جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 202 ألف جنيه بدلًا من 201 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 215.500 بدلًا من 214.500 جنيه.

- الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 226.500 بدلًا من 225.500 جنيه.