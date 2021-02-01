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سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:10 م
نيسان صنى
نيسان صنى
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صبرى طلبه
ارتفعت اليوم القيمة السعرية للعديد من الإصدارات التابعة للعلامة التجارية الشهيرة " نيسان"، ومن بين النماذج المقدمة تأتي السيارة نيسان صني موديل 2021، بزيادة قدرت قيمتها نحو 1000 جنيه. 

تمتعت نيسان صني بحزمة من وسائل الأمن و السلامة و التي تتضمن، منظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS للمقاعد الأمامية، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام دعم الفرامل BA، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و مرايات جانبية كهربائية، و نظام الحماية ضد السرقة.

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 108 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء "مانيوال"، و الآخر أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تستطيع السيارة ان تتسارع من النقطة 0  حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 15.5 ثانية، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم/ساعة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :

- الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 180.900 بدلًا من 179.900 جنيه.
- الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 202 ألف جنيه بدلًا من 201 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 215.500 بدلًا من 214.500 جنيه.
- الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 226.500 بدلًا من 225.500 جنيه.
تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021
تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021
تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021
تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021
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