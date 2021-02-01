وصفة شهية.. طريقة عمل فتة المكدوس

تعتبر طريقة عمل فتة المكدوس من أكثر الوصفات شهرة في العالم العربي عامة وبلاد الشام خاصة؛ وفتة المكدوس أو المقدوس لذيذة وشهية وسهلة ويمكن إعدادها في المنزل بأقل التكاليف والمكونات.





وقدم الشيف سنان بطرس عبر صفحته الرسمية طريقة عمل فتة المكدوس ، التي يمكن أن تقدم كـطبق جانبي وتصلح أيضا كنوع من المقبلات، لأنها في الغالب ما يقدمها البعض ويعتبرها طبق رئيس، وفيما يلي سنقدم طريقة عمل فتة المكدوس بالتفصيل.





طريقة عمل فتة المكدوس





مقادير طريقة عمل فتة المكدوس :





2 رغيف خبز عربي مقطع مكعبات ومقلي

حبة باذنجان متوسطة مقطعة مكعبات و مرشوش بالملح لمدة نصف ساعة ليخرج ماء الباذنجان ويعصر ويقلى بزيت غزير ويصفى

ملعقة زيت

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

250 غم لحم مفروم ناعم

3/4 ملعقة صغيرة قرفة

ملح

فلفل اسود

4 حبات بندورة مقشرة ومفرومة ناعم

2 ملعقة طعام رب بندورة

ملعقة طعام دبس رمان





لصوص اللبن:





2 كوب لبن سميك مصفى من الماء

2 ملعقة طعام طحينة

حبة ثوم مهروس

ملعقة طعام عصير ليمون

ملح

بقدونس مفروم وصنوبر محمص او مقلي للتزيين





طريقة عمل فتة المكدوس





1- لتحضير صوص البندورة تقلب اللحمة والبصلة مع الزيت لتنضج.





2- تضاف البهارات ثم البندورة، وتطبخ حتي يخرج عصير البندورة وتبدأ بالنضج.





3- يضاف رب البندورة وتترك حتى تتسبك قليلا





4- يضاف الباذنجان وتطبخ عدة دقائق.





5- ترفع عن النار، ثم يضاف دبس الرمان.





6- تخلط مقادير صوص اللبن



