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برلمان

برلمانى: الدولة تعمل على استعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:57 م
الاثار فى مصر
الاثار فى مصر
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القسم السياسي
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أهمية استكمال المشروعات والأنشطة الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.

وأوضح "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تمتلك العديد من المعالم الأثرية حيث تمتلك ثلث آثار العالم  المتواجدة في العديد من المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على استعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية لتكون وجهة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة السياحة والأثار برغم التداعيات التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا الأ أنها استطاعت أن تستكمل خطتها في فتح المزيد من المتاحف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى افتتاح متحف شرم الشيخ الذى جعل تلك المدينة أول مدينة تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية معًا.

وتابع:" نحن نتظر العديد من الانجازات في تلك المجال خلال هذا العام، فمصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030" .

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار"

ووجه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.
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