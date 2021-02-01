رئيس مركز تطوير الوافدين بالأزهر تستقبل مستشار سفارة باكستان

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين بمقر المركز، السيد شفقت مستشار سفارة دولة باكستان؛ لبحث أوجه التعاون بين المركز ودولة باكستان الإسلامية، وتعزيز العلاقات بين البلدين.





وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز بسعادة مستشار سفارة باكستان، وأشادت سيادتها بالمستوى العلمي والأخلاقي الجيد لطلاب باكستان، وتفوقهم الدراسي، كما تطرق اللقاء الحديث عن البرامج التعليمية والتربوية التي يتميز بها المركز، وخاصة برامج التعليم عن بعد.





ومن جانبه أعرب شفقت مستشار سفارة باكستان عن امتنانه العميق لحسن الاستقبال والترحيب من رئيس المركز، وخلال اللقاء أوضح سعادة المستشار مدى اهتمامه وحرصه على الاستفادة من الخبرات ومن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مركز تطوير الوافدين، مؤكدًا على أن زيارته إلى المركز تأتي في إطار التعرف على رؤية المركز، ورسالته، وأنشطته المختلفة، ومواكبته للمستجدات التعليمية الحديثة، في عصر التحول الرقمي، كما أثنى السيد شفقت بالدور الكبير الذي يبذله فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تيسير كافة الخدمات للوافدين، وبالدور العظيم الذي يقوم به فضيلته في نشر رسالة الأزهر، والتعريف بصحيح الدين، وسماحة الإسلام، بعيدًا عن التطرف والتعصب الديني.



