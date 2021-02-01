ضبط ٥٠ طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في كفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع ، مشددا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من توافر السلع بالأسواق بالجودة والموصفات المقررة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الدوار والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمصانع ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٠ طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين نظرًا لخطورتها على صحة المواطنين.

كما تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة الشاي والحلاوة الطحينية، وتم التحفظ على ١٥٠٠ كيلو جرام من الشاى غير مدون عليه أى بيانات إنتاج وصلاحية، وكذلك ضبط ٢٥ علبة حلاوة طحينية، وكمية من "عرق حلاوة" المخصص لصناعة الحلاوة الطحينية، فضلًا عن ضبط الماكينة المستخدمة في تعبئة الشاي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنح أمن الدولة للمخالفين، ، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف في الأحراز المضبوطة على ذمة المحاضر.

ويذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة، اليوم الإثنين ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

أسفرت الحملة عن غلق 3 مطاعم لمخالفة للاجراءات الاحترازية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين ، نفذت حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مراكز تعبئة السكر التمويني المدعم بتسليم كميات ضخمة من السكر التمويني ناقص الوزن القانوني لعدد 4 تجار تموين استعدادا لصرفها للمواطنين بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1/ 2 / 2021 كدعم تقدمه الدولة للمستفيدين تمويني، وكما تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وقدرها 17,800 طن ونقلها بعدد 4 سيارات وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

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