ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:38 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإيمان بالله واليوم الآخر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

الصلابة في مواجهة الجوائح.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

الأوقاف: الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب موضوع خطبة الجمعة

الزكاة وأثرها في التوازن المجتمعي.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامع بأسوان

ترشيحاتنا

جزيرة للقطط فقط وبحيرة سحرية.. لغز أغرب 20 مكانا حول العالم.. صور

فتاة لبنانية تدعي الزواج من شعبان عبد الرحيم.. وصديق عمره يكشف مفاجأة.. فيديو

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

صورها أثناء العلاقة الزوجية.. زوجة ترفع دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟