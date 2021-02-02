ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن: وفاة مخرج فوازير نيللى.. أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى.. الحالة الصحية لـ عادل الفار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:01 ص
محمد عبد النبى مع
محمد عبد النبى مع نيللى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى صاحب أشهر اعمال الفوازير والتى قدمتها الفنانة نيللى بعنوان "ام العريف" وذلك عن عمر يناهز 70 عاما. 

نشر الفنان محمد هنيدى صورة مع نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يحتفل معه بعيد ميلاده. 

كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت أيضا فى دخوله العناية المركزة. 

توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى أحد أشهر مخرجى الفوازير وتحديدا فوازير "ام العريف" للنجمة نيللى وذلك عن عمر يناهز 70 عاما وقد تم دفنه فى مسقط رأسه فى قنا. 

أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى مثل هذا اليوم | ميلاد 6 من نجوم الفن وذكرى وفاة صاحب شخصية "المتشرد"

فى عيد ميلاد نيللي الـ 71 .. أبرز المعلومات عن ملكة الفوازير

في ذكرى ميلاد فهمي عبدالحميد.. حكايات لا تنسى مع ملك الفوازير

خاص .. أول رد من شقيقة أحمد زكى بعد قرار تأييد الحكم لها بملكية مقتنياته

وفاة مخرج فوازير نيللى عن عمر يناهز 70 عاما

أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى بعد الاحتفال بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

أخبار العالم.. بايدن يهدد بعقوبات على ميانمار.. والصحة العالمية تعلن نبأ سارا بشأن كورونا

سقطت من فوق الحصان.. فريال يوسف: تعرضت لإصابة خطيرة ودخلت المستشفى.. تفاصيل بالفيديو

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

ميمي جمال تكشف سبب اعتزالها الفن.. فيديو

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

بنسبة 200%.. الصحة السعودية: ارتفاع خطير في إصابات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟