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فن

وفاة مخرج فوازير نيللى عن عمر يناهز 70 عاما

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:41 م
المخرج محمد عبد النبى
المخرج محمد عبد النبى مع نيللى
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى صاحب أشهر اعمال الفوازير والتى قدمتها الفنانة نيللى بعنوان "ام العريف" وذلك عن عمر يناهز 70 عاما. 

وقررت أسرة المخرج الراحل إقامة الجنازة حاليا والعزاء فى مسقط راسه بمحافظة قنا. 

ولد محمد عبد النبى في 18 أكتوبر عام 1951 وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982، وكان قد حصل على ليسانس من دار العلوم بعام 1974، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري. رأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

من أهم أعماله مسلسل التخطيط الحلزوني والمسحراتى وبياع المواويل والبحث عن شمندل ومدينه الأبواب المسحورة وعفوا هذا حقي وهو وغيره، وفوازير حليمة والعيال اتجننت وتياترو وإعلام هند وفانيليا وكنز الكنوز والدنيا لعبه وقيس وليلى في مدينه العربية وأم العريف وعجائب صندوق الدنيا ورحلة فطوطة السحرية وألف ليلة وليلة "عروس البحور" وقام باخراج مسرحيه ملاعيب وزكي غبي جدا.

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