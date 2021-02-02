هيئة الدواء: دراسة وتقييم لقاحات غير سينوفارم واسترازينيكا والإعلان عنها قريبا

قال الدكتور محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، إن المسار الطبيعي لأي مستحضر قبل التداول؛ هو إجراء دراسات وتقييم له في الدواء. لأيفي هيئة





وأضاف محمود ياسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " إم بي سي مصر"،: "في حالة الطوارئ من الممكن ان يكون هناك احتياج لبعض المستحضرات لغرض علاجي او وقائي، وبالتالي يتم إتاحة الاستخدام الطارئ لأي مستحضر وهذا الإجراء استثنائي يطبق في كافة دول العالم".





وتابع محمود ياسين:" الهدف من إصدار رخصة الاستخدام الطارئ هو السماح بتداول مستحضر غير مسجل سابقا وتكون مدة استخدامه محدودة"، و استرازينيكا تقدم لهيئة الدواء بطلب للحصول على رخصة استخدام طارئ للقاح، وتم الموافقة على الطلب".





وأكمل محمود ياسين:" اللقاح الصيني حصل على موافقة وتسجيل في وقت أطول من استرازينيكا لأنه كانت هناك معلومات مؤكدة من مؤسسات الاعتماد الدولية فيما يتعلق بـ استرازينيكا ومدى فعاليته، كما تم سحب بعض العينات لإجراء تجارب معملية للتأكد من مأمونية وجودة المستحضر".



