بسبب احتجاجات للطلبة.. اعتقال 159 شخصا في تركيا

أعلن مكتب حاكم اسطنبول، إلقاء السلطات التركية، القبض على 159 شخصا، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول، اعتراضا على تعيين عميد جديد في إحدى الجامعات في البلاد.





وانطلقت احتجاجات طلاب جامعة بوجازيتشي في إسطنبول، احتجاجا على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة، ووصفوه بأنه أمر غير ديمقراطي.





واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، أمس الإثنين، وهم يرددون شعارات مثل “فلتخرج الشرطة ” والجامعات لنا”.



