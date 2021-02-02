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أخبار العالم

بسبب احتجاجات للطلبة.. اعتقال 159 شخصا في تركيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:52 ص
احتجاجات الطلبة في
احتجاجات الطلبة في تركيا
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قسم الخارجي
أعلن مكتب حاكم اسطنبول، إلقاء السلطات التركية، القبض على 159 شخصا، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول، اعتراضا على تعيين عميد جديد في إحدى الجامعات في البلاد. 

وانطلقت احتجاجات طلاب جامعة بوجازيتشي في إسطنبول، احتجاجا على تعيين  مليح بولو رئيسا للجامعة، ووصفوه بأنه أمر غير ديمقراطي.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، أمس الإثنين، وهم يرددون شعارات مثل “فلتخرج الشرطة ” والجامعات لنا”.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 159 شخصا اعتقلوا لاحقا “لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوجازيتشي رغم التحذيرات"، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.
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