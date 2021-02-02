نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبا خلال انتقالات يناير

أعلن نادى أسوان عن إبرامه 14 صفقة جديدة خلال انتقالات يناير الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.





وقال أحمد سليمان رئيس نادى أسوان إن الصفقات التى أبرمها النادى خلال انتقالات يناير شملت ضم كل من السيد فريد - مساك من نادى سموحة، أحمد صبحى ظهير أيمن الجونة، محمد أسامة بيومى ظهير أيمن الزمالك، تجديد التعاقد مع الحسينى سمير ظهير أيسر - أسوان، إيمانويل إيجبتور وسط مدافع - غزل المحلة، عبد العزيز موسى - وسط مدافع - المقاولون، محمد جمال تريكة صانع ألعاب أف سى مصر، أشرف رمضان وسط مهاجم مصر المقاصة، أحمد الألفى - وسط مهاجم- الإتحاد، فادى طلعت وسط مهاجم الجونة، صلاح يحيى مهاجم بيراميدز، عمرو رضا مهاجم الشارقة الإماراتى، حمزة عبد الله مهاجم سيراميكا، تجديد التعاقد مع أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان.





يذكر أن فريق أسوان يواجه غدا فريق سيراميكا كيلوبترا فى إطار مباريات الجولة 11 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، ويحتل أسوان المركز 12 برصيد 9 نقاط.