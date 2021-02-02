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محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
واصلت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة،أعمال تطهير وتعقيم داخل مبنى الحى ومواقف السيارات وعدد من المنشآت الأخرى وذلك فى إطار حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المنشآت ذات الكثافات والتى تقوم بخدمه المواطنين وكذا دور العبادة كما تم تطهير مبنى سنترال بهتيم وسوق اسكو وموقف اسكو ومركز شباب اسكو ومكتب تموين بهتيم ومدرسة اسكو الابتدائية.

وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها حى شرق شبرا الخيمة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، استهلها بتفقد  موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة  لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة ، حال عدم إلتزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.

وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، 
وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.

ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير المنشآت الحكومية ومواقف السيارات بشبرا الخيمة.. صور
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