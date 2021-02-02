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محافظات

مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تحظى محافظة كفر الشيخ، بوجود أعلام كثيرة في دولة التلاوة، لهم مكانتهم البارزة بين أكبر وأشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم والإسلامي، على مدار الزمن، ومن بين البراعم الناشئة التي سيكون لها شأن كبير في دولة التلاوة، الشاب أحمد عطية عبد النبي، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد دسوق الثانوي الأزهري بنين.

فبالرغم من صغر سنه، إلا أن من يستمع إلى صوته الرخيم يتنبأ له بمستقبل باهر في دولة التلاوة،  فقد حباه الله صوتًا رخيمًا مميزًا، مما جعله يعتلي منصة التلاوة في كثير من الحفلات القرآنية بصحبة عدد من كبار القراء، وأبهر الجميع بعذوبة وحلاوة صوته وثقته في نفسه وتمكنه في فنون التلاوة.

يقول أحمد عطية، لـ"صدى البلد"، بدايتي مع القرآن الكريم جاءت أنني كنت أستمع إلى القرآن منذ نعومة أظافري، وتأثرت كثيرًا بخالي الشيخ محمد أبو يدك، قارئ القرآن، والدكتور علي أبو يدك، قارئ القرآن أيضًا والذي يشجعني ويدعمني باستمرار، وبدأت في حفظ القرآن، وعمري 12 عامًا، وانتهت من حفظه في عمر 15 عامًا.

وأضاف: بدأت في حفظ القرآن على يد الشيخ محمد سالم، ثم أكملت مع خالي القارئ الدكتور علي أبو يدك، وراجعته معه أيضًا، ثم أكملت مراجعة القرآن الكريم على يد الشيخ مصطفى كركور، الذي يصطحبني معه في الحفلات القرآنية، ويشجعني، موضحًا أنه درس في المرحلة الابتدائية في التعليم العام ثم التحق بالأزهر الشريف بداية من المرحلة الإعدادية.

وتابع: "مثلي الأعلى من قراء القرآن الكريم، وأتمنى أن أكون مثلهم، فضيلة القارئ الكبير محمود الخشت، والقارئ الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وأقلدهم في كثير من القراءات، وأستمع إليهم كثيرًا، بالإصافة إلى القراء العظماء الراحلين، أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ راغب مصطفى غلوش، مضيفًا "لم أدرس حتى الآن علم المقامات الصوتية لكنني أتعلم سماعيًا المقامات من القراء.

وأشار إلى أن بدايته - أيضًا - كانت في الابتهالات الدينية، وأنه شارك في مسابقة الإنشاد والابتهالات وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، على مستوى المعاهد الأزهرية، وتم تكريمه في القاهرة، وأن بدايته كانت في حفل قرآني بقرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية عام 2018م.

وعن أمنياته، قال أتمنى أن يكرمني الله وأن التحق بالإذاعة وأكون قارئًا إذاعيًا مثل الشيخ قطب الطويل، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، من أعلام دولة التلاوة في محافظة كفر الشيخ، موضحًا أنه يكون سعيدًا عندما يقرأ في الحفلات القرآنية التي يكون بها مشاهير وأعلام القراء الذين يشجعونه ويدعمونه معنويًا.
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
مثله الأعلى الطاروطي والخشت.. شاهد طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن والابتهالات بـ كفر الشيخ
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