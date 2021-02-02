الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال العالم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الدحيل المقرر لها بعد الخميس في أولي مشوار أبناء الرداء الأحمر بمونديال العالم للأندية.





وسيكون مران اليوم في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة الأولي خاصة في ظل البرنامج الطبي المكثف لتجهيز الثنائي حسين الشحات ومحد هاني ، وأستقر موسيماني علي القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به المباراة وتبقي فقط مركز وحيد وإن كانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس سوف تحسم جميع الأمور.



