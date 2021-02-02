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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:57 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
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عبدالحكيم ابو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الدحيل المقرر لها بعد الخميس في أولي مشوار أبناء الرداء الأحمر بمونديال العالم للأندية.

وسيكون مران اليوم في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة الأولي خاصة في ظل البرنامج الطبي المكثف لتجهيز الثنائي حسين الشحات ومحد هاني ، وأستقر موسيماني علي القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به المباراة وتبقي فقط مركز وحيد وإن كانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس سوف تحسم جميع الأمور.

وسيبدأ موسيماني المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق ( احمد رمضان بيكهام) وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وإليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .
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