بنك القاهرة يقدم فرصا وحلولا رقمية للمصدرين.. تفاصيل

وقع بنك القاهرة إتفاقية تعاون مع منصة "اشترى المصرى" Buymassry Trade Portal في إطار دور بنك القاهرة الداعم لتعزيز الصادرات المصرية، حيث تستهدف الشراكة تشجيع كل المشروعات التجارية والصناعية للانضمام إلى بوابة الصادرات المصرية وبالتالى توسيع حجم أعمالها بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري.

من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن الشراكة الجديدة تدعم جهود الدولة في تنمية القطاع الصناعي، نظرًا لقدرته المباشرة على تقليل حجم الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية من خلال تعزيز منافستها في الأسواق التصديرية.

وشدد "فايد" على أهمية الاتجاه لزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لعرض الفرص التجارية والتصديرية المتوافرة بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمى، مؤكدًا ضرورة استفادة المشروعات من الخدمات البنكية والمصرفية الإلكترونية المتاحة لدعم هذه الخدمات.

وفى سياق متصل، أبدى عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة اعتزازه بالتعاون مع منصة "اشترى المصرى" نظرًا للدور الفعال الذى تقوم به فى مجال توفير الفرص والحلول الرقمية الملائمة للمصدريين بما يسهم فى فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى ويعود بالنفع على تنمية سوق التصدير وتعزيز الإيرادات القومية.

وأشاد "الشافعى" بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصادرات المصرية والذى يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال الفترة الراهنة، مدعومًا بكل جهات الدولة، وكذلك مستويات أسعار الصرف الراهنة التي تعطي أفضلية تنافسية للمنتج المصري خارجيًا.

فيما أضاف أسامة النجار رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية أن منصة التجارة الإلكترونية (Buymassry Trade Portal) تدعم أكثر من 14 لغة تتيح للتجار والمصنعين المصريين ترويج منتجاتهم في العديد من الأسواق العالمية من خلال المنصة الرقمية، حيث تربط المنصة المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن منتجات "صنع في مصر"، Made in Egypt مع مصنعين ومصدرين مصريين على مستوى عالمي.

وتساعد منصة (Buymassry Trade Portal) على تحصيل مدفوعات الصادرات للعملاء من خلال منتجات التجارة الخارجية المتعددة والمختلفة والتي تناسب كل عميل التي يقدمها فريق متخصص من بنك القاهرة مما يمكن عملائه من دخول أسواق عالمية والتواصل مع شرائح متنوعة من العملاء، مع خلق شراكات جديدة وتنمية المعاملات التجارية الدولية بشكل آمن من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات التجارية للاستيعاب الكامل لاحتياجات عملاء المنصة، وهو ما يخلق قيمة مضافة ويعزز من كفاءة الأنشطة التجارية والصناعية المصرية.