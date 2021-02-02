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أحمد سالمان: اللقاحات الموجودة الآن حصلت على اعتماد الطوارئ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:28 ص
عضو الفريق البحثي
عضو الفريق البحثي للقاح اكسفورد بانجلترا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد سالمان ، عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد بإنجلترا: إن اللقاحات الموجودة الان حصلت على اعتماد الطوارئ ، وهى اللقاحات التى انتهت من التجارب السريرية .

وأضاف الدكتور أحمد سالمان ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن لقاح أكسفورد انتهى من المرحلة السريرية على 24 ألف متطوع.

وأشار عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد بإنجلترا ، إلى انه تم استخدامه من بداية العام الحالى ، وهو أصبح من اسهل اللقاحات التى يتم توزيعها على مستوى العالم. 

وتابع أن طريقه إنتاجه و تخزينه ونقله سهله وبا تحتاج طرق معقدة مثل باقى اللقاحات الأخرى ، مؤكدا أنه خلال العام الحالى هناك خطه لانتاج استرازينكا لحوالى 4 مليار جرعه وبمعدل مليار جرعه كل 3 شهور .
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