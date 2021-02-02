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رياضة

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:40 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، نظيره إسطنبول باشاك شهير، اليوم، الثلاثاء، على ملعب إسطنبول باشاك شهير، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري التركي.

موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة جالاتا سراي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، لكنها لن تذاع على أي قناة عربية، حيث ستنقل عبر قناتي بي إن سبورت 1" التركية"، وبي إن سبورت 2 " الفرنسية".

الظهور الأول لـ مصطفى محمد:

ويبحث مصطفى محمد عن المشاركة الأولى بقميص جالاتا سراي، اليوم، الثلاثاء، بعد إعلان انضمامه إلى النادي التركي رسميا، أمس الإثنين،  على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

ومن المقرر ان يشارك مصطفى محمد كبديلا أمام بشاك شهير، حسبما أكد وكيله أحمد يحيى، في تصريحات تلفزيونية، مس، الاثنين.

وسيرتدي مصطفى محمد القميص رقم 31 مع فريق جالاتا سراي.


ترتيب جالاتا سراي وباشاك شهير:

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد إسطنبول باشاك شهير في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.

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