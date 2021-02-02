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أخبار العالم

ينتمون لداعش.. القبض على 5 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:28 ص
داعش
داعش
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أمينة الدسوقي
أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم امرأة ينتمون لعصابات داعش بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته السومرية نيوز،أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية".

وأوضحت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية أن "الإرهابي الأول عمل معالجًا لعناصر عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك فيما عملت الارهابية على توزيع ما يسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة اما عمل الإرهابي الثالث والمكنى ابو هاجر والارهابيين الآخرين ضمن ما يسمى قاطع الحويجة والذي اعترفا عن اشتراكهما بستة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في حقول علاس ومنطقة عجيل ، فضلًا عن قيام الارهابيين الآخرين بتسليب وقتل احد المواطنين في محافظة كركوك وسرقته عام ٢٠١٨".
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