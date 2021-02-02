ينتمون لداعش.. القبض على 5 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم امرأة ينتمون لعصابات داعش بعملية أمنية في محافظة كركوك.





وذكرت الوكالة في بيان نشرته السومرية نيوز،أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية".



