هاني شاكر يلتقي جمهور أبوظبي في حفل غنائي يوم 26 أكتوبر

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر للقاء جمهوره في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم السبت 26 أكتوبر، في حفل فني كبير يقدم خلاله باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يُقام للمرة الأولى خارج مصر.

وكان النجم الكبير قد تألق مؤخرًا خلال حفله الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان ذاته، حيث قدم مجموعة من روائعه الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بحفاوة كبيرة، من بينها "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّي الضحكاية"، إلى جانب عدد من أغنياته الحديثة.

كما حرص شاكر خلال الحفل على تقديم أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "حمل الليالي"، إلى جانب أغنيات "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد". ولم تغب الأغاني الوطنية عن وصلته الغنائية، حيث قدّم مجموعة مؤثرة منها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي" تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين ولبنان.

يُذكر أن أحدث ألبومات هاني شاكر بعنوان "اليوم جميل" يضم تسع أغنيات هي: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكه كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك". ويتعاون فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

ويُتوقع أن يشهد حفل أبوظبي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من محبي أمير الغناء العربي في الإمارات والخليج، خاصة مع النجاح اللافت الذي يحققه شاكر في جولاته الغنائية الأخيرة.