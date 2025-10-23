قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
فن وثقافة

هاني شاكر يلتقي جمهور أبوظبي في حفل غنائي يوم 26 أكتوبر

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر
أوركيد سامي

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر للقاء جمهوره في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم السبت 26 أكتوبر، في حفل فني كبير يقدم خلاله باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يُقام للمرة الأولى خارج مصر.

وكان النجم الكبير قد تألق مؤخرًا خلال حفله الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان ذاته، حيث قدم مجموعة من روائعه الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بحفاوة كبيرة، من بينها "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّي الضحكاية"، إلى جانب عدد من أغنياته الحديثة.

كما حرص شاكر خلال الحفل على تقديم أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "حمل الليالي"، إلى جانب أغنيات "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد". ولم تغب الأغاني الوطنية عن وصلته الغنائية، حيث قدّم مجموعة مؤثرة منها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي" تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين ولبنان.

يُذكر أن أحدث ألبومات هاني شاكر بعنوان "اليوم جميل" يضم تسع أغنيات هي: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكه كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك". ويتعاون فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

ويُتوقع أن يشهد حفل أبوظبي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من محبي أمير الغناء العربي في الإمارات والخليج، خاصة مع النجاح اللافت الذي يحققه شاكر في جولاته الغنائية الأخيرة.

هاني شاكر

