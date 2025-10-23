قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخر عربي.. مدين من بين النجوم العالميين في حفل إطلاق جرامي هاوس التاريخي عند الأهرامات

مدين
مدين
أحمد إبراهيم

شهدت منطقة سفح الأهرامات بالجيزة حدثاً فنياً عالمياً غير مسبوق، تمثل في إطلاق أول تجربة لـ "جرامي هاوس" (GRAMMY House) عالمياً خارج الولايات المتحدة، وقد كان الملحن المصري البارز مدين من أبرز صناع الموسيقى العرب الذين حضروا هذا التجمع التاريخي.

تأتي مشاركة مدين، في هذا الحدث لتؤكد على مكانته كأحد أهم الملحنين الذين يتعاونون مع كبار نجوم الصف الأول في الوطن العربي، حيث لفت الأنظار بأناقته وتواجده على السجادة الحمراء للحدث الذي استضافته مصر.

وعلى هامش الحفل، أعرب مدين عن فخره وسعادته البالغة بإقامة فعالية بهذا الحجم والمكانة العالمية في مصر، قائلاً لوسائل الإعلام: "أنا مبسوط وفخور ببلدي فوق الوصف"، وأكد أن استضافة الأهرامات لـ "جرامي هاوس" يعكس مكانة مصر الثقافية وقدرتها على احتضان الفعاليات التي تمزج بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر.

ويُعد هذا التجمع نقطة انطلاق لمبادرة إقليمية جديدة تحت مظلة أكاديمية التسجيل (The Recording Academy)، ويهدف إلى تسليط الضوء على الموسيقى في الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، وعلى الرغم من مشاركته في الحدث العالمي، يواصل الملحن مدين نشاطه الفني الحافل بالتعاونات، حيث يعمل حالياً على ألحان لعدد من النجوم الكبار. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة نجاحات متتالية.

ويؤكد مدين بهذا الحضور والنشاط أنه ليس مجرد ملحن، بل شريك فعال في المشهد الموسيقي العربي والدولي.

الأهرامات سفح الأهرامات الجيزة جرامي هاوس مدين

