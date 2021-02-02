البحوث الفلكية : 13 فبراير أول أيام شهر رجب والجمعة المتمم لجمادى الآخر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن شهر رجب سيبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الهلال لن يكون مرئيًا في سماء القاهرة وسيتم عمل استطلاع يوم الخميس ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي ، ليبدأ شهر رجب يوم السبت الموافق 13 من فبراير الجاري .





كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية ، كما أنه سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة بحوالي 18 دقيقة ، ومكة المكرمة بـحوالي 15 دقيقة .



