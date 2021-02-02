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تعليم

البحوث الفلكية : 13 فبراير أول أيام شهر رجب والجمعة المتمم لجمادى الآخر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:49 ص
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
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احمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن شهر رجب سيبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري .

 وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الهلال لن يكون مرئيًا في سماء القاهرة  وسيتم عمل استطلاع يوم الخميس ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي ، ليبدأ شهر رجب يوم السبت الموافق 13 من فبراير الجاري .

كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية ، كما أنه سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة بحوالي 18 دقيقة ، ومكة المكرمة بـحوالي 15 دقيقة .

وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدة تتراوح ما بين 14 - 19 دقيقة .ليكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر 
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