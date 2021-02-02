بتكلفة 150 مليار جنيه.. الإسكان: توصيل 37.5% من القرى لخدمات الصرف

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة تأتى طبقا للمبادرة الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير التجمعات الريفية أو القرى من اجل تغيير وجه تلك القرى بتوابعها، مشيرا إلى أنها ليست لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ولكن كافة الأنشطة والخدمات التى تحتاجها تلك القرية.





وأضاف "الرفاعي" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن تلك المبادرة تكون فى 175 مركز بحوالى 4200 قرية التى يكون متوسط الفقر بها 50% ، موضحا أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين لمتابعة كافة المشاكل داخل تلك القرى.





وتابع ان وزارة الإسكان استطاعت توصيل 37.5% من القرى خدمات صرف صحى فقط، لافتا إلى أنه يتم العمل بالمرحلة الأولى من المبادرة بعدد 51 مركز فى 1400 تجمع ريفي بتكلفة 150 مليار جنيه.





وأكد أنه كان يوجد توجه من الرئيس السيسي بخلق فرص عمل داخل القرى لرفع المستوى المعيشي لسكانها، متابعا أن الميزة الأكبر فى ذلك المشروع هو تعميق المستوى المحلى، حيث أن هناك تكليفات من الرئيس لكافة الوزراء بتعميقه.