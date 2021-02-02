ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة 150 مليار جنيه.. الإسكان: توصيل 37.5% من القرى لخدمات الصرف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:22 م
خدمات صرف صحى بالقرى
خدمات صرف صحى بالقرى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة تأتى طبقا للمبادرة الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير التجمعات الريفية أو القرى من اجل تغيير وجه تلك القرى بتوابعها، مشيرا إلى أنها ليست لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ولكن كافة الأنشطة والخدمات التى تحتاجها تلك القرية.

وأضاف "الرفاعي" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن تلك المبادرة تكون فى 175 مركز بحوالى 4200 قرية التى يكون متوسط الفقر بها 50% ، موضحا أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين لمتابعة كافة المشاكل داخل تلك القرى.

وتابع ان وزارة الإسكان استطاعت توصيل 37.5% من القرى خدمات صرف صحى فقط، لافتا إلى أنه يتم العمل بالمرحلة الأولى من المبادرة بعدد 51 مركز فى 1400 تجمع ريفي بتكلفة 150 مليار جنيه.

وأكد أنه كان يوجد توجه من الرئيس السيسي بخلق فرص عمل داخل القرى لرفع المستوى المعيشي لسكانها، متابعا أن الميزة الأكبر فى ذلك المشروع هو تعميق المستوى المحلى، حيث أن هناك تكليفات من الرئيس لكافة الوزراء بتعميقه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" تدخل 1000 تجمع ريفي بداية من يناير

محافظ سوهاج يوضح أوجه نشاطات "حياة كريمة" للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.. فيديو

وزيرتا التضامن الاجتماعي والبيئة ومحافظ المنيا يفتتحون مشروع البيوجاز المنزلي

الإسكان: مشروعات تنموية بتكلفة 63 مليار جنيه بالصعيد في عهد السيسي

في ليلة اليوبيل الذهبي للسد العالي.. محافظ أسوان يستعرض إنجازات 2020

وزير الإسكان يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى

ترشيحاتنا

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

طريقة علاج القشرة في الشعر.. بالخل والليمون والإسبرين

3 حالات يجوز فيها الكذب وليس حرامًا

ما حكم الشرع في الزوج الذي يهجر زوجته لفترة طويلة ؟.. أمين الفتوى يجيب

بشرى سارة من الصين بشأن إصابات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا