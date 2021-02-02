من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

رصدت عدسة كاميرا أحد مصوري الحياة البرية لحظة ظهور فهد أسود نادر للغاية في حديقة سفاري هندية في الآونة الأخيرة، حيث شوهد أثناء محاولته اصطياد غزال، واستطاع المصور التقاط سلسلة من الصور الفوتوغرافية وكذلك مقطع فيديو للفهد النادر من مسافة قريبة تُقدر بـ30 قدمًا، ما يعادل نحو 9 أمتار.





كان مصور الحياة البرية، ويُدعى "أنوراج جواندي"، قد صادف الفهد الأسود خلال رحلة سفاري في حديقة "تادوبا" الوطنية بولاية "ماهاراشترا" الواقعة غرب الهند، في شهر يناير الماضي.









وعلى الرغم من أن الفهود ذات الجلد الأسود نادرة بالفعل كون جلودها تعد مطمعًا للصيادين، إلا أن ذلك الفهد على وجه التحديد يعد الأكثر ندرة من نوعه، حيث تظهر البقع السوداء بارزة بشكل لافت للنظر على جلده اللامع.





وأوضح المصور "أنوراج جواندي" في تصريحات لوسائل إعلام أنه كان برفقة مجموعة من الزوار في جولة على متن مركبة مخصصة لرحلات السفاري عندما جذب ظهور الفهد الأسود النادر انتباهه، وكان في تلك الأثناء على مقربة منه.





يشار إلى أن 11 في المائة فقط من الفهود تتمتع بهذا التصبغ الفريد من نوعه، وهو ما يجعل رؤية مثل هذه المخلوقات في الطبيعة أمرًا نادرًا.







