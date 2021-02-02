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منوعات

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:00 م
من مسافة قريبة..
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر
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هدير علاء
رصدت عدسة كاميرا أحد مصوري الحياة البرية لحظة ظهور فهد أسود نادر للغاية في حديقة سفاري هندية في الآونة الأخيرة، حيث شوهد أثناء محاولته اصطياد غزال، واستطاع المصور التقاط سلسلة من الصور الفوتوغرافية وكذلك مقطع فيديو للفهد النادر من مسافة قريبة تُقدر بـ30 قدمًا، ما يعادل نحو 9 أمتار.

كان مصور الحياة البرية، ويُدعى "أنوراج جواندي"، قد صادف الفهد الأسود خلال رحلة سفاري في حديقة "تادوبا" الوطنية بولاية "ماهاراشترا" الواقعة غرب الهند، في شهر يناير الماضي.


وعلى الرغم من أن الفهود ذات الجلد الأسود نادرة بالفعل كون جلودها تعد مطمعًا للصيادين، إلا أن ذلك الفهد على وجه التحديد يعد الأكثر ندرة من نوعه، حيث تظهر البقع السوداء بارزة بشكل لافت للنظر على جلده اللامع.

وأوضح المصور "أنوراج جواندي" في تصريحات لوسائل إعلام أنه كان برفقة مجموعة من الزوار في جولة على متن مركبة مخصصة لرحلات السفاري عندما جذب ظهور الفهد الأسود النادر انتباهه، وكان في تلك الأثناء على مقربة منه.

يشار إلى أن 11 في المائة فقط من الفهود تتمتع بهذا التصبغ الفريد من نوعه، وهو ما يجعل رؤية مثل هذه المخلوقات في الطبيعة أمرًا نادرًا.


وأكد "جواندي" أن الفهد الأسود كان يحاول اصطياد غزال لكنه فشل، وجلس بعد ذلك على طريق داخل حديقة السفاري لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وهو ما أتاح له الفرصة لالتقاط سلسلة من الصور التي توثق ظهوره النادر مع الحرص على البقاء على مسافة آمنة قدر المستطاع وعدم الإقدام على أي خطوة من شأنها إثارته، كما أشار إلى أن ذلك الفهد يعد الوحيد من نوعه بحديقة "تادوبا" الوطنية.
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري
من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري
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من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري