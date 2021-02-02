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رياضة

منافس الزمالك .. الترجي التونسي يدعم قائمته الأفريقية بـ 4 صفقات جديدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:08 م
أنيس البدري
أنيس البدري
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محمد السعيد
أعلن نادي الترجي التونسي قيد 4 لاعبين في قائمة الأفريقية، قبل انطلاق دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، إنه تم قيد 4 صفقات جديدة في قائمة الفريق الأفريقية، وهم أنيس البدري ورائد الفادع وبسيط عبدول وويليام توجي.

كانت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أُجريت مطلع شهر يناير الماضي، في أحد فنادق القاهرة؛ أسفرت عن تواجد الترجي في المجموعة الرابعة، والتي تضم "الزمالك، ومولودية الجزائر، وتونجيث بطل السنغال".

وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:


المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ.

المجموعة الثانية:  مازيمبي - صن داونز - الهلال السوداني - شباب بلوزداد.

المجموعة الثالثة: الوداد  - حوريا  - بترو أتلتيكو - كايزر تشيفيز.

المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك -  مولودية الجزائر - تونجيث.

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