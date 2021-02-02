منافس الزمالك .. الترجي التونسي يدعم قائمته الأفريقية بـ 4 صفقات جديدة

وقال نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، إنه تم قيد 4 صفقات جديدة في قائمة الفريق الأفريقية، وهم أنيس البدري ورائد الفادع وبسيط عبدول وويليام توجي.

كانت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أُجريت مطلع شهر يناير الماضي، في أحد فنادق القاهرة؛ أسفرت عن تواجد الترجي في المجموعة الرابعة، والتي تضم "الزمالك، ومولودية الجزائر، وتونجيث بطل السنغال".