نائب ملوي يطالب وزير الأوقاف بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر للوحدة المحلية

طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر للوحدة المحلية بمدينة ملوي محافظة المنيا بنظام الاستبدال بنفس المساحة في الظهير الصحراوي الشرقي أو الغربي.









وأوضح عبد الستار في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هذه المساحة الهدف منها إنشاء مجمع مدارس حكومي لمواجهة كثافة الفصول بملوي والتي تصل إلى 120 طالبا في الفصل الواحد.









وفي سياق مختلف، تساءل رياض عبد الستار عن موقف خطباء المكافأة، قائلا: هل يعقل أن يحصل إمام مسجد على 400 جنيه فقط في الشهر؟.









وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم أئمة الأوقاف ماديا ومعنويا، وعمل دورات تدريبية مستمرة لمواجهة الأفكار المتطرفة، مطالبا بالإسراع في خروج كادر الأئمة لدائرة الضوء.