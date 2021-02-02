المدن الجامعية بالعريش تستعد لاستقبال طلابها

قررت إدارة جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، استقبال الطلبة والطالبات بمختلف كليات الجامعة اعتبارا من ١٦من شهر فبراير الجاري٢٠٢١م.

وقال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش ، انه تم الاستعداد لعودة الدراسة عقب اجازة نصف العام الدراسي وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور سعيد عبد الله لافي ، أنه سيتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبار ًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجارى، بعد تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية وهمل المتابعة الدورية ، مع البدء في تنفيذ برنامج دوري برش وتعقيم الغرف والمطبخ والصالات الرءيسية داخل المباني الخاصة بالبنيت والبنات.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارت بسبب جائحة كورونا، أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي، كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه ، فيتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير، مؤكدا على عدم تواجد الطلاب في حرم الجامعة تحت أي ظرف كان، وذلك حتى بدء الامتحانات المقررة بنهاية إجازة الفصل الدراسي الأول التي تنتهي بتاريخ 18/2/2021.

ونوه إلى أنه تم إخلاء المدن الجامعية للبنين والبنات بداية من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 31/12/2020 حتى صدور قرارات أخرى، على أن يتم توزيع الموظفين بكليات الجامعة بمعدل حضور ثلاثة أيام في الأسبوع لكل موظف، ويقوم أمناء الكليات بإعداد كشوف توقيع حضور وانصراف لضمان حسن سير العمل.



واكد الدكتور سعيد لافي ،ع انه تم عمل مراجعة دورية للمخزون الإستراتيجي للسلع ، بما يحقق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القادمة ، تحسبا لتصاعد ازمة فيروس كورونا المستجد ،وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ، مشيرا الي انه تم بحث موقف مدي توافر المواد الغذاءية ، والسلع والمواد التموينية والدقيق ،والخضروات ، والاسماك ،ومنتجات الالبان والزبادي ، واللحوم والدواجن والسمان، والمستلزمات الطبية والمطهرات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة، وكذلك عدد الوجبات التي يمكن توفيرها من خلال المدن الجامعية والمستشفيات ، والأسرة المتاحة لاستخدامها في العزل الصحي ، وتوفير النواقص منها لتجهيز الكميات اللازمة للإستخدام عند الحاجة لذلك.



