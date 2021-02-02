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أخبار البلد

السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية .. ويؤكد: نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية وذلك في أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.


كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، رحب خلاله الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.

وأكد الرئيس السيسى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤي ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الرئيس أنهما أكدا على عزمهما الانطلاق في العلاقات من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشار الرئيس السيسى، إلى تأكيده على أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، وتم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف التوصل الى اتفاق قانوني ملزم.
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