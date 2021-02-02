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فن

بـ جيبة قصيرة .. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:08 م
مي عمر
مي عمر
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ".

ولفتت مي عمر الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت  جيبة قصيرة كاروهات كشفت عن رشاقتها.

وشاركت مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين
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