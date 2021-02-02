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أخبار العالم

بعد قرابة شهر من احتجازه.. إيران تفرج عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:55 م
إيران تفرج عن طاقم
إيران تفرج عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية التي استولى عليها الحرس الثوري أوائل الشهر الماضي بداعي تلويث المياه.

ووفقا لـ "ايران انترناشيونال"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "بناء على طلب كوريا الجنوبية وتعاون القضاء، سمح لطاقم السفينة الكورية التي احتجزت بتهمة التسبب في تلوث البيئة، بمغادرة البلاد في تحرك إنساني من قبل إيران".

وأضاف المتحدث الإيراني أن التحقيق القضائي في قضية مخالفة القبطان والسفينة مستمر في إطار القانون.

وفي الرابع من يناير الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" وعلى متنها 20 شخصا، بدعوى تسببها بتلوث بيئي، فيما تنفي الشركة المشغلة للسفينة مزاعم التلوث.

وجدد المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن التوقيف مسألة "فنية تخضع للوائح القانونية والقضائية".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، قد صرح بأن "إفراج كوريا الجنوبية عن أصول طهران المجمدة لديها سيترك تأثيرات ايجابية على الجهاز القضائي في العمل على الافراج عن سفينتها المحتجزة في مياه الخليج"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.
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