الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد (شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.





- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.













- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 26 12

الإسكندرية 24 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 26 12

شبين الكوم 26 11

دمنهور 25 12

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 18 10

سيوة 20 08

بورسعيد 24 14

دمياط 22 13

الزقازيق 26 13

المنصورة 25 12

الإسماعيلية 27 12

السويس 25 13

العريش 26 13

رفح 25 12

رأس سدر 25 12

نخل 26 07

نويبع 25 17

طابا 23 12

كاترين 19 07

الطور 26 12

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 28 15

مرسى علم 27 14

الفيوم 26 10

بني سويف 26 08

المنيا 26 07

أسيوط 26 07

سوهاج 27 09

قنا 28 10

الأقصر 30 11

أسوان 31 11

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 12

الوادى الجديد 27 06

شلاتين 29 20

أبو رماد 30 19

حلايب 29 23

رأس حدربة 29 22





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:





العظمى الصغرى





مكة 33 21

المدينة 29 19

الرياض 25 12

المنامة 22 16

أبوظبي 24 16

الدوحة 25 16

الكويت 24 10

دمشق 17 07

بيروت 22 16

عمان 17 08

القدس 18 11

غزة 25 15

بغداد 23 07

مسقط 24 18

صنعاء 22 07

الخرطوم 27 22

طرابلس 18 14

تونس 19 11

الجزائر 18 08

الرباط 21 10





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:





العظمى الصغرى





أنقرة 12 01

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 19 08

نيودلهي 22 10

جاكرتا 29 24

بكين 01 08-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 14 02

أثينا 17 08

روما 16 05

باريس 14 10

مدريد 13 08

برلين 01 01-

لندن 08 04

مونتريال 06- 07-

موسكو 05- 12-

نيويورك 01 02-

واشنطن 02 01-

نواكشوط 31 17