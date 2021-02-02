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رياضة

حافلة فريق الزمالك تصل إلى استاد المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:40 م
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصلت حافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد المحلة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على معاينة أرض الملعب فور الوصول إلى الاستاد قبل إجراء عمليات الأحماء.

في الوقت نفسه وصل فريق غزل المحلة إلى الاستاد استعدادا لخوض مباراة اليوم، ومن المقرر أن يجرى لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بعد قليل.

يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 23 نقطة، في حين يحتل الفلاحين المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.
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