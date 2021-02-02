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رياضة

باسم مرسي على رأس قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي  المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق  اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو  وأسامة العزب وخالد مصطفى وأحمد صبيحة وأحمد عيد ومحمد دسوقي وأحمد متعب ومحمد مخلوف ومحمد عادل "أمو" وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وعلي محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وباسم مرسي وعبدالله مجدي وأحمد أمين ومحمود الغزالي وزياد أشرف. 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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