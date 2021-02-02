ننشر خطة تطوير 28 قرية بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،ا ليوم، إجتماعا تنسيقيا لمتابعة محاور خطة تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد مدرجين بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية وذلك للنهوض بالريف المصرى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.





حضر الاجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إيهاب فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط و محمد جمال منسق مشروعات حياة كريمة و الدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و محمد عطية ممثل الهيئة الاستشارية لجهاز التعمير و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و رؤساء شركات المرافق و مديرى المديريات.





وأكدت" المحافظ" فى مستهل الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية الريفية، منوهة الى أن هذا المشروع يأتى على رأس الأولويات، حيث سيتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية..





وفى هذا الصدد.. أصدرت "الدكتورة منال عوض" عدد من التوجيهات أهمها الإسراع فى معدلات تنفيذ كافة الأعمال و كذا إعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من العمليات المدرجة بالخطة، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في خطة تغطية المناطق الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحى وحصر مشروعات مياه الشرب والعمل بالتوازى ، وكذلك إعداد المقايسات الخاصة بطفايات الحريق الأرضية بكل قرية فضلًا عن وضع خطة محددة لتوزيعها، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.





وفى قطاع تحسين البيئة.. وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بوضع استراتيجية لنقل المواقف و الأسواق الأسبوعية خارج الكتلة السكنية و ضم الوحدات الخدمية بكل قرية بمكان محدد بالإضافة إلى تحديد متطلبات إنشاء مقلب وسيط لنقل القمامة بكفر سعد.





وطالبت "المحافظ" بالتفاعل مع المواطنين والتواصل المباشر معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم لتلبيتها و كذا تعريفهم بالمشوعات المقرر تنفيذها وذلك بالتعاون بين الإعلام و المجلس القومى للمرأة و الرائدات الريفيات.





على جانب آخر.. ناقشت "المحافظ" خطة تبطين وتأهيل ٨ ترع بمركز كفر سعد بإجمالى اطوال ٣٨ كم طولى و تأهيل كبارى و كذا تغطية ترعتين، إذ أكدت على بدء إعداد المقايسات الخاصة بتلك الأعمال، مؤكدة أيضًا على مديرى المديريات بمراجعة ماتم حصره من خدمات، للتأكد من إدراج جميع الاحتياجات لتحقيق الرؤية التى تستهدفها المبادرة بإنشاء قرى نموذجية.





كما بحثت استراتيجية توصيل الغاز إلى كافة المناطق، واطلعت على الموقف الخاص بتطوير الوحدات الصحية و انشاء وحدات جديدة، وأيضًا الأعمال الجارية بعدد ٦ مدارس تحت الإنشاء مقرر دخولهم الخدمة بالعام الدراسى القادم و طرح ٤ مدارس أخرى و ٥ مدارس جارى تجهيز إجراءات الطرح ، و كذا موقف رفع كفاءة وإنشاء وحدات بيطرية و مجازر و انشاء مراكز شباب وملاعب بما يتفق مع الاشتراطات المحددة وتطوير الجمعيات الزراعية ومقترحات إنشاء محلج للقطن و محطة فرز وتعبئة و مركز تجميع ألبان ببعض القرى وأخيرًا مشروعات قطاعات البريد و التضامن الاجتماعي والكهرباء و الإسعاف والاتصالات والطرق





وذكرت "الدكتورة منال عوض" أن هذا المشروع القومى يُعد استكمالا لمسيرة التنمية التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى، كما أشارت إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز كفر سعد تصل إلى ٤ مليار جنيه، بخلاف معدات تحسين البيئة.





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