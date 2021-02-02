اعتراف نيودلهي.. 10 ملايين مصاب كورونا في مدينة واحدة

كشف مسح حكومي في الهند، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، أكبر من مما تم رصده وتسجيله منذ ظهور الوباء قبل عام.









وأوضح المسح، أن نحو 10 ملايين شخص في العاصمة نيودلهي فقط ربما أصيبوا بكورونا حتى الآن، وهو ما يعني أن الأعداد أكبر في بقية ولايات ومدن الهند.









ولفت المسح الحكومي إلى أن أكثر من نصف سكان نيودلهي ربما أصيبوا بكورونا.









وسجلت الهند 8 آلاف و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.









وارتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و766 ألفا و245 شخصا، وهي الأعداد التي تشكل رصد لكل الحالات في الهند، وهو ما يعني أن الأعداد تفوق التوقعات.









وقالت صحيفة " تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 94 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و486 شخصا.









ويبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 163 ألفا و353 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و448 ألفا و406 أشخاص بعدما تماثل 13 ألفا و423 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.









وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في الهند 3 ملايين و950 ألفا و156 شخصا.



